جولة جديدة من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني غدا

الوكيل الإخباري - تعقد اللجنة المشتركة لخطة العمل الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني يوم غد السبت اجتماعاً لها في فيينا .

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وسيحضر الاجتماع ممثلون عن كل من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وايران، برئاسة ممثل عن الاتحاد الأوروبي بوصفه الطرف المنسق للصفقة التي وقعت بين الأطراف الدولية وطهران عام 2015 بشان أنشطة الأخيرة النووية.



وسيتابع المشاركون، حسب البيان الذي نقلته وكالة آكي للأنباء الصادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، مناقشة العودة المحتملة للولايات المتحدة الأميركية للصفقة بعد أن كانت انسحبت منها أحادياً عام 2018، وكذلك ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل جميع الأطراف.



وتطالب ايران برفع كامل العقوبات المفروضة عليها من أجل العودة للإلتزام ببنود الصفقة، فيما تطالب الولايات المتحدة ايران بالتراجع عن كل مخالفاتها.

المصدر : بترا