الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق النسخة الأولى من مهرجان المناطيد الأردني

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية المدنية

8 اصابات بحادث سير في إبد

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مدعوون للتعيين في التربية - أسماء

العواد لـ الوكيل : منع تقديم الأراجيل داخل الصالات المغلقة غير مقبول

وزارة الصحة تدعو مرشحين للتعيين الفوري

المركزي المصري يكشف عن حجم الذهب في حوزته

الحزن يخيم على الزرقاء بوفاة الشيخ وفيق النداف

ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات في حدود جابر

الأربعاء، 22-09-2021 09:38 ص

جونسون وبايدن يحددان شرطا للاعتراف بطالبان

614acdef4236040c371eed4c


الوكيل الاخباري- أعلنت لندن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا عقب محادثاتهما في واشنطن على أن الاعتراف الدولي بطالبان يجب أن يكون منسقا وألا يكون دون شروط.

اضافة اعلان

 

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت في بيان: "لقد اتفقنا على أن أي اعتراف دولي بطالبان يجب أن يتم بالتنسيق وأن يقترن باحترام حقوق الإنسان من قبل هذه المجموعة".

ووصف جونسون وبايدن النهج الدبلوماسي بأنه الطريقة الأكثر فاعلية لمنع حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان، حيث نقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني قوله: "إن أفضل طريقة لتكريم ذكرى أولئك الذين ضحوا بحياتهم لجعل أفغانستان مكانا أفضل هو استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والإنسانية لمتوفرة لدينا لمنع حدوث أزمة إنسانية والحفاظ على ما تم تحقيقه في أفغانستان".

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على السلطة في أفغانستان أوائل أغسطس، ودخل مسلحوها كابول منتصف ذلك الشهر، وأعلنت الحركة في اليوم التالي انتهاء الحرب.

وأكمل الجيش الأمريكي انسحاب قواته تماما ليلة 31 أغسطس منهيا بذلك ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في هذا البلد.

ولاحقا في 6 سبتمبر أعلنت حركة طالبان أنها سيطرت على محافظة بنجشير، آخر مقاطعة من 34 كانت خارج نفوذها، وفي اليوم التالي جرى الإعلان عن تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جامعة بيرم

مطلق النار في جامعة بيرم الروسية خضع لعملية بتر ساق

614ac1614c59b75a025041d9

الأمم المتحدة تبدي رأيها بطلب طالبان تعيين مندوب لها في المنظمة

أل ثان

لقاء بين الأمير تميم وجونسون في نيويورك

614aa4dd4c59b75a683252e4

واشنطن تدعو إلى محاسبة المتورطين في الانقلاب الفاشل في السودان

614a5ee04236045390420c4a

العراق.. استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوب البلاد

614a68ca4c59b75aee2412a9

فنزويلا تتهم كولومبيا باختراق أجوائها بطائرة استطلاع مسيرة

أخبار متعلقة
61293d6209095

عملية الاجلاء البريطانية من أفغانستان ستنتهي خلال ساعات

ن

باريس تجري محادثات مع طالبان حول إجلاء مئات الأفغان

6125e3544c59b754077bc419

السعودية تؤكد موقفها من طالبان

61257cb05ca40

البنك الدولي يعلق مساعداته لأفغانستان ويبدي قلقه إزاء مصير النساء فيها

_120221454_cc1689ab-1ce2-477b-841d-fd6e6684d599

بانشير: قصة الإقليم الذي هُزم فيه السوفييت وطالبان في أفغانستان

2-151

طالبان: منحنا العفو للرئيس المخلوع أشرف غني وبإمكانه العودة