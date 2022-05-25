الأربعاء 25-05-2022
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الملك يصل قصر الحسينية لرعاية احتفالية عيد الاستقلال الـ 76
مأدبا تحتفل بعيد الاستقلال
الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا تحتفل بعيد الاستقلال
المكتبة الوطنية تنظم معرض صور في العقبة الجامعية
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أخبار الشركات
بيان صادر عن إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال
بنك الإسكان يشارك الأردنيين الاحتفالات بعيد الاستقلال
عروض رائعة من هواوي على أجهزة الحاسوب المحمول المدهشة والشاشات المكتبية المميزة
كارفور الأردن تحتفل بعيد الاستقلال الـ76 للمملكة الأردنية الهاشمية
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كورونا
أحدث كوارث كورونا.. السمع في خطر
خبراء: فيروس كورونا قد يصيب الناس مرارا وتكرارا
الرقابة الروسية..كوفيد - 19 يربك فيروسات أخرى ويزيحها
غيتس دعا لإبتكار لقاحات تمنع العدوى لفترة طويلة
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مرض قد يكون مميتا في حالات نادرة .. جدري القرود
الوجهات التي قصدها أردنيون خلال عطلة عيد الفطر
شيرين ابو عاقلة .. اتضحت الصورة .. وغابت التغطية
كعك العيد من صنع سيدات أردنيات .. وأم خليل تروي قصتها
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
سمكة تتسبب بوفاة فتاة بحادثة غريبة في السعودية