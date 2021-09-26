حبس وزير المالية الجزائري الأسبق

الوكيل الاخباري- أمر قاضي محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة اليوم الأحد بوضع وزير المالية الأسبق محمد لوكال رهن الحبس المؤقت على ذمة تهم بالفساد.



وأوضحت صحيفة "النهار" أن لوكال متهم بـ"إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة"، بعدما مثل للتحقيق صباح اليوم أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة.



ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة بداية أبريل 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري، أوقف القضاء الجزائري احتياطيا أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال النافذين في قضايا فساد.

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المصدر: روسيا اليوم