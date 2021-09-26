الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

روسيا: توقف وحدة لتوليد الطاقة في محطة كهروذرية عن العمل

انطلاق ورشة تدريبية عن التربية الاعلامية في جامعة آل البيت

حبس وزير المالية الجزائري الأسبق

إطلاق برنامج للرعاية الوالدية في الأغوار الشمالية

الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

المجلس الطبي يوضح بشأن اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني

الامن العام يحذر السائقين في عمان

وزير الصحة : مستشفى العبدلي من المشاريع التي تعزز مكانة الأردن

الملك: القطاع الطبي بالاردن يتمتع بسمعة طيبة

الجيش : القبض على متسلل حاول تهريب كمية من المخدرات للأردن

الأحد، 26-09-2021 05:54 م

حبس وزير المالية الجزائري الأسبق

615088634c59b756195bcc2b


الوكيل الاخباري- أمر قاضي محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة اليوم الأحد بوضع وزير المالية الأسبق محمد لوكال رهن الحبس المؤقت على ذمة تهم بالفساد.

وأوضحت صحيفة "النهار" أن لوكال متهم بـ"إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة"، بعدما مثل للتحقيق صباح اليوم أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة.

ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة بداية أبريل 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري، أوقف القضاء الجزائري احتياطيا أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال النافذين في قضايا فساد.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61504b434c59b756845e843d

روسيا: توقف وحدة لتوليد الطاقة في محطة كهروذرية عن العمل

ع

وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيرته النرويجيّة

615052474236042edd243f33

العراق يدعو إيران للبدء بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالحدود

قطر

قطر تدشن سفينة حربية في تركيا

615028a74c59b757201e34b6

الرئيس اليمني يوجه رسالة إلى الجيش المصري

مريخ

زلزال لمدة 90 دقيقة على سطح المريخ

أخبار متعلقة
613c433b4c59b759f40dab0c

مصر تعزي السودان بضحايا الطائرة المنكوبة في النيل

613b84134c59b74e1f7ba17e

الجزائر: قرار قطع العلاقات مع المغرب لا رجعة عنه

هزه

هزة أرضية في شمال الجزائر

6139b8504236046da3058a24

ارتفاع عدد ضحايا انفجار الغاز بمقاطعة موسكو

11-69

قادة انقلاب غينيا يعينون عسكريين حكاما للأقاليم

19_2021-637645566365175883-517

هايتي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى 2248