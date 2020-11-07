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السبت، 07-11-2020 12:42 م

دون معرفة الأسباب

حرائق ضخمة بغابات في الجزائر وضحايا

تع
تعبيرية


الوكيل الإخباري - لقي شخصان حتفهما وأغيث 10 آخرون اليوم السبت في الحرائق المفاجئة التي اندلعت في غابات قوراية بولاية تيبازة الساحلية الواقعة على بعد نحو 80 كلم غرب العاصمة الجزائرية.

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وعززت هيئة الحماية المدنية وسائل مكافحة هذه الحرائق الضخمة بـ 16 مركبة إطفاء، لتضاف إلى 18 مركبة محلية كانت تقاوم النيران، وأكثر من 100 رجل إطفاء وإغاثة و8 سيارات إسعاف استقدموا من مدينة الجزائر المحاذية.


وقالت هيئة الحماية المدنية إن أعوانها أجلوا 10 أشخاص كانت حياتهم مهددة بسبب تعرضهم للاختناق الناجم عن النيران المشتعلة المحيطة بمكان تواجدهم، بالإضافة إلى 3 عائلات أخرى تتشكل من 15 فردا لإبعادهم عن دائرة الخطر التي شملت أكثر من 12 بلدة وقرية في المنطقة.



وكان التلفزيون الجزائري قد وصف حرائق تيبازة بـ "مجهولة الأسباب"، فيما سبق للحكومة أن اعتبرت حرائق سابقة اندلعت خلال الأشهر الأخيرة مدبرة لأغراض سياسية.


وقال العقيد عاشور فاروق مدير الاتصال والإحصاء بالمديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر اليوم السبت، في حديث إلى صحيفة "النهار" الجزائرية عن أسباب هذه الحرائق إن "كل الاحتمالات واردة" موضحا أنه "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل أكثر من 10 حرائق" في عدة ولايات تم إخماد أغلبها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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