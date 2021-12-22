حريق ضخم بمصنع بلاستيك في مصر -فيديو

الوكيل الإخباري-تمكنت فرق الإطفاء المصرية من السيطرة على حريق ضخم اندلع في مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر.

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وأسفر الحريق عن إصابة عامل في المصنع بحالة اختناق، نتيجة تصاعد الأدخنة بكثافة، وتم إجراء كل الإسعافات الأولية له، وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحريق، وعاينت آثار الحريق والخسائر داخل المصنع، وطلبت تحريات رجال الشرطة حول الواقعة، كما انتدبت المعمل الجنائي لرفع الأدلة من مكان الحريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



واستطاعت فرق الإطفاء إخماد الحريق الذي اشتعل في مخزن موجود على سطح مصنع البلاستيك، وتسبب في التهام معظم محتويات المخزن من الداخل، دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح.

وكشفت تحريات الشرطة أن ماسا كهربائيا في ماكينة لحام وراء نشوب حريق هائل داخل مخزن بسطح مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية الثانية بالسادس من أكتوبر، أثناء القيام بأعمال صيانة في المخزن على سطح المصنع، ثم امتدت النيران لتلتهم محتويات المخزن.

روسيا اليوم

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