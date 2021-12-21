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الثلاثاء، 21-12-2021 02:02 م

حريق هائل في ميناء تونسي

تونس


الوكيل الإخباري - اندلع حريق هائل، فجر اليوم الثلاثاء، في ميناء جرزونة في ولاية بنزرت شمالي تونس، وأتى على كامل محتويات إحدى ورش النجارة هناك.

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جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "نسمة" الخاصة عن رئيس فرقة الحماية المدنية في جرزونة، عبد الحميد السحباني.


واندلع الحريق حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا، وتم استدعاء فرقة الحماية المدنية في جرزونة، الأمر الذي انتهى بالسيطرة على النيران، ومنع تسربها إلى الورش المجاورة.


وبحسب السحباني، كانت الورشة "تحتوي على مواد سائلة سريعة الالتهاب وزيوت بالإضافة إلى كميات كبيرة من الخشب أتت عليها النيران بالكامل".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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