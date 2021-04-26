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الإثنين، 26-04-2021 08:58 م

حريق هائل يلتهم 13 سيارة في القاهرة

حريق


الوكيل الإخباري - التهم حريق هائل شب في العاصمة المصرية القاهرة 13 سيارة و10 "تكاتك" بإحدى ساحات انتظار المركبات.

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ووقع الحادث، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الشروق"، في حي دار السلام، وتوجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى الموقع للوقوف على ما ترتب على الحادث، ومتابعة الإجراءات المتخذة.


وتبين من المعاينة احتواء موقع الحريق على سيارة محملة بأسطوانات الغاز، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق، حيث أسفر الحريق عن احتراق غرفة خشبية خاصة بالساحة، وتم التحفظ على 81 أسطوانة غاز.

 

البيان


 




 

 


 

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