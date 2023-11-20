حزب الله: استهدفنا ثكنة زبدين الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققوا "إصابات مباشرة".

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من جهتها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قذائف هاون من لبنان على منطقة برعام، مشيرة إلى أن الجيش رد على مصادر النيران.



وكان جيش الاحتلال قال -في وقت سابق- إن قذائف أُطلقت من الأراضي اللبنانية استهدفت ثكنة بيرانيت قرب الحدود الجنوبية.



وقد أكد حزب الله استهدافه ثكنة برانيت شمال إسرائيل مرّتين متتاليتين، صباح اليوم الاثنين، وتحقيقه إصابة مباشرة.



من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدتي عيتا الشعب ومركبا في جنوب لبنان.

