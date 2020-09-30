حملة واسعة للجيش السوداني وضبط الاف الاسلحة

الوكيل الاخباري - اتلف الجيش السوداني، الثلاثاء، 300 ألف قطعة سلاح في إطار حملة لمصادرة الأسلحة غير الشرعية المتفشية في البلاد، بعد حرب أهلية استمرت عقودا.

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وقال إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة، أعلى سلطة في البلاد إن "بلدنا عانى بما فيه الكفاية"، وذلك خلال إشرافه على عملية الإتلاف في قاعدة حجر العسل، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم.



وتحدّث جابر عن خطة تتبنى القيام "ببعض الإجراءات الصارمة جدا التي تمنع حيازة السلاح"، وأضاف "سوف يكون السلاح فقط في أيدي القوى النظامية".

المصدر - سكاي نيوز



