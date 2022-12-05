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الإثنين، 05-12-2022 04:41 م

خبر سار حول عامل التوصيل الحزين !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الاثنين مع صورة شاب يعمل في خدمة التوصيل .

بدورها اكدت وسائل اعلام عربية ان الصورة لعامل توصيل في العراق ، سرقت دراجته التي يعمل عليها بعد دخوله لأداء الصلاة في أحد المساجد.

وحصدت الصورة تفاعلاً واسعاً وسط تعاطف الآلاف، وبدأ العديد بالسؤال عن طريقة للوصول إليه، من ضمنهم بعض المشاهير أيضاً. وذلك في محاولة منهم لمساعدته بشراء دراجة جديدة له، أو جمع مبلغا من المال لمساعدته على تخطي الحادثة.

وذكرت وسائل الاعلام ، أن شركة اتصالات كبرى في العراق، أعلنت عن التبرع بدراجة جديدة وخط تليفوني مميز مدفوع مدى الحياة للشاب.

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كما أمر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتكريم وتعويض عامل التوصيل، بشكل لائق وحل مشكلته.

 

وفي وقت سابق أكد قسم الإعلام في شركة طلبات أن الصورة من خارج المملكة وتحديداً في دولة العراق.

 

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