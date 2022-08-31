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الأربعاء، 31-08-2022 02:40 م

خبير عسكري يوضح سبب فشل هجوم أوكرانيا المضاد

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الوكيل الاخباري- كشف الخبير العسكري الروسي إيغور نيكولين، الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة المعنية بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لماذا شنت أوكرانيا الهجوم المضاد ولماذا فشلت.

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ويشير الخبير، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أن هذا الهجوم في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ، كان محاولة من كييف للحصول على المزيد من الأسلحة من الدول الأوروبية. خاصة وأن الغرب قلق على مصير أوديسا وأوتشاكوف، حيث كان يخطط لنشر قواعد عسكرية.

ويقول، "..من المنطقي تماما أن تحاول كييف القيام بأي هجوم مضاد في الجنوب، مع عدم وجود قوة حقيقية. لأن جميع وحداتها العسكرية الجاهزة للقتال قد دمرت أو تخوض معارك دفاعية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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