السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

كندا.. مزاعم بوجود مستويات عالية جدا من الزيوت في المياه

أسعار الذهب السبت 16/ 10/ 2021

الجغبير: 4.4 مليار دولار فرص تصديرية أردنية غير مستغلة

الصحة النيابية: إدخال 8 حالات منها شاب عشريني إلى مستشفى جرش

ماليزيا تنوي منع السكان غير الملقحين ضد كورونا من الامتيازات

وزير الصحة : انتشار فرق لأخذ عينات للتأكد من انتشار شيغيلا

وفاة 3 وإصابة 7 أشخاص جراء زلزال في جزيرة بالي

وفيات السبت 16/10/2021

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

إدخال 8 أطفال مشتبه بتسممهم إلى مستشفى جرش

السبت، 16-10-2021 09:29 ص

داعش تتبنى تفجير مسجد قندهار

145-013851-0_16169f4eb092f6_700x400


الوكيل الإخباري- تبنى تنظيم داعش الإرهابي تفجيرا استهدف مسجدا للشيعة في مدينة قندهار (جنوبي أفغانستان) امس الجمعة، وقد بلغ عدد ضحايا التفجير 41 وفاة، بالإضافة إلى 80 جريحا.

اضافة اعلان


وقالت وكالة رويترز إن التنظيم تبنى في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة له التفجير الذي وقع في مسجد "فاطمية"، وهو أكبر مسجد للطائفة الشيعية في مدينة قندرهار.


من جهتها، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تنظيم داعش نشر عبر قناته في تطبيق "تلغرام" بيانا قال فيه إن اثنين من عناصره فجرا نفسيهما في المسجد.

 

المصدر: الجزيرة

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
616a7dae423604040c186025

كندا.. مزاعم بوجود مستويات عالية جدا من الزيوت في المياه

YG9Ii

الحكومة المغربية تصادق على اتفاقين مع الاحتلال الإسرائيلي

616a6c374c59b7109504e0c7

وفاة 3 وإصابة 7 أشخاص جراء زلزال في جزيرة بالي

616a57d742360426ab55a09b

تونس تبحث مع السعودية والإمارات مسألة دعم موارد الدولة

دبابه

أنقرة تستعد لشن عملية عسكرية شمال سوريا

قبرص2

قبرص تعتزم سحب الجنسية من 45 مستثمرا أجنبيا

أخبار متعلقة
اف

ضحايا وجرحى جراء تفجير في أفغانستان

w

حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات بيروت

615aefe34c59b751eb0cda8c

مصرع 8 عناصر من داعش برصاص طالبان في كابول

920212515560276106870

العراق: مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم إرهابي