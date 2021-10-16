داعش تتبنى تفجير مسجد قندهار

الوكيل الإخباري- تبنى تنظيم داعش الإرهابي تفجيرا استهدف مسجدا للشيعة في مدينة قندهار (جنوبي أفغانستان) امس الجمعة، وقد بلغ عدد ضحايا التفجير 41 وفاة، بالإضافة إلى 80 جريحا.

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وقالت وكالة رويترز إن التنظيم تبنى في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة له التفجير الذي وقع في مسجد "فاطمية"، وهو أكبر مسجد للطائفة الشيعية في مدينة قندرهار.



من جهتها، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تنظيم داعش نشر عبر قناته في تطبيق "تلغرام" بيانا قال فيه إن اثنين من عناصره فجرا نفسيهما في المسجد.

المصدر: الجزيرة