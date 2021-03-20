دبي: انضمام دول جديدة لمبادرة الجواز اللوجستي لتبادل التجارة

الوكيل الإخباري– أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت عن انضمام دول جديدة لمبادرة "الجواز اللوجستي العالمي" الهادفة إلى تسهيل التبادل التجاري الدولي.

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وقال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على (تويتر) اليوم إن "الجواز اللوجستي العالمي" هو مبادرة من دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي وبناء شبكة لوجستية عالمية، مضيفا أن دول الهند وإندونيسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا وكولومبيا والبرازيل انضمت اليوم لهذه المبادرة.



يشار إلى أن الجواز اللوجستي هو منصة إلكترونية تجمع طيران الإمارات وموانئ دبي لتسهيل ربط البيانات التجارية والنقل إلكترونيا.



بترا



