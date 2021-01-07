الخميس 07-01-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي للوكيل : ارتفاع عدد المدارس المستفيدة من استدامة

ترجيح إلغاء قرارات حكوميـة هامة

زريقات للوكيل : تفاؤل بعودة الحياة إلى مجاريها في الأردن - فيديو

الكونغرس يصادق على فوز بايدن

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة البيان الوزاري لحكومة الخصاونة

أسعار الذهب الخميس 7/1/2021

الأمن يحذر الأردنيين من أسلوب جديد للاحتيال -شاهد

وفيات الخميس 7/1/2021

حالة الطقس..الخميس

وفاة المتظاهرة التي أصيبت بعيار ناري في مبنى الكونغرس

الخميس، 07-01-2021 11:19 ص

دولة عربية تصدر مذكرة قبض بحق دونالد ‏ترامب !

1046731668_0_165_2355_1439_1000x541_80_0_0_6680026deb1eef011af26064b8fa9eb9


الوكيل الاخباري - أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، أمرا بإلقاء القبض على دونالد ترامب على خلفية التحقيق في قضية مقتل ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس ورفاقه، في مطلع كانون الثاني/يناير العام الماضي.

وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان له، "بعد أن دوّن القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه، أقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من أفراد عائلته صباح يوم 7 كانون الثاني/يناير 2021 واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي، قرر إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ".

وأضاف البيان، "وسوف تستمر إجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب".

اضافة اعلان

وكانت لجنة التحقيق في ملابسات جريمة اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، أصدرت أمس الأربعاء، 16 توصية جديدة بشأن الحادثين. وأوصت اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية العراقية، بإيقاف عمل شركة أمن بريطانية عن العمل في البلاد.


وقدمت اللجنة 16 توصية، أبرزها إنهاء خدمات الشركة الأمنية البريطانية، وعدم تجديد عقدها، واستبدالها بشركات وطنية. وأوصت بإعداد سلطة الطيران المدني ملفا عن الاعتداء الذي نفذته الطائرات الأمريكية، وتشكيل فريق تحقيق مشترك من العراق وإيران وسوريا ولبنان للوقوف على ملابسات الاغتيال.


وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
375861_img650x420_img650x420_crop

مواطن يضرم النار بسيارته في بيروت بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية - فيديو

f44ae501746f0762f636933b6ca7e84824eb5a86

أول تعليق من ترامب بعد مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة

157

الصين تحظر استيراد الدواجن الفرنسية بسبب انفلونزا الطيور

388136_6_1610008900

الكونغرس يصادق على فوز بايدن

304efa4e779cecf59752a89688304186-scaled

كيف تمكّن أنصار ترامب من اقتحام مبنى الكابيتول - شاهد

5ff6b02b42360476c81ff876

أمريكا.. استقالات بالجملة لمسؤولين عقب اقتحام الكابيتول

أخبار متعلقة
88685Image1-1180x677_d-1200x675

القضاء الإيراني يسلم الإنتربول طلبا لاعتقال ترامب بتهمة اغتيال سليماني

فيلق

فيلق القدس الإيراني يهدد أمريكا

160334148588748800

أميركا: الكونغرس يرسل خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى البيت الأبيض

5fe55c404c59b731c76dacc0

امريكا تقرر بيع السعودية 7500 قنبلة دقيقة التوجيه

كريم

روسيا: القيود الأمريكية الجديدة قد تعقد تنفيذ السيل الشمالي-2

2

الرئيس الامريكي ترامب يصدر عفواً عاماً عن عدد من مقربيه