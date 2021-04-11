دول تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وسائل اعلام سعودية انه تعذر رؤية هلال رمضان في مختلف مناطق المملكة.



وبينت ان يوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، والثلاثاء اول أيام الشهر الفضيل.



وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي أن يوم الثلاثاء 13 أبريل/ نيسان أول أيام رمضان لسنة 2021.



وأعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الأحد، أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر رمضان .

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وأعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك في البلاد، وذلك لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 2021، بعد غروب شمس يوم الأحد.

وفي لبنان اشار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى أنه “لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم غد الاثنين 12 نيسان 2021م هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ويكون يوم الثلاثاء 13 نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.”