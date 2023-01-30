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الإثنين، 30-01-2023 11:08 ص

دونيتسك: القوات الروسية تعزز مواقعها في شرق أوغليدار

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الوكيل الاخباري- أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن القوات الروسية عززت مواقعها في الجزء الشرقي من مدينة أوغليدار بالجمهورية، مضيفا أن المعارك تجري في ضواحي المدينة.

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وقال بوشيلين : "في اتجاه أوغليدار يستمر تقدم وحداتنا. ويمكن القول الآن إن الوحدات بسطت سيطرتها على الجزء الشرقي من أوغليدار، كما يستمر العمل في ضواحيها".

وأضاف أن القوات الروسية تتقدم في مدينة أرتيوموفسك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحديث لا يدور عن تطويق القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح: "من السابق لأوانه الحديث عن التطويق العملياتي لمدينة أرتيوموفسك. تستمر المعارك الشديدة هناك، وتواصل شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة عملها هناك ليلا ونهارا. تجري هناك مواجهات، لكننا نرى تقدما في الأجزاء الرئيسية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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