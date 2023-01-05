رئيس البرلمان الروسي يهدد بمصادرة أصول ألمانيا ودول أخرى

الوكيل الإخباري - هدد رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان) فياتشيسلاف فولودين بمصادرة الأصول الألمانية في حال أقدمت برلين على مصادرة الأصول الروسية لصالح إعادة الإعمار في أوكرانيا.



وكتب فولودين في صفحته على موقع "تلغرام" اليوم الخميس:" بمجرد أن يتم اتخاذ هذا القرار، يكون لنا الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة فيما يتعلق بأصول ألمانيا ودول أخرى".

اضافة اعلان



يشار إلى أن الشركات الألمانية كانت قبل اندلاع الحرب على أوكرانيا من بين أكبر المستثمرين المباشرين في روسيا.



وحَمَّل فولودين ألمانيا وفرنسا المسؤولية عن اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا اولاند وقعا على اتفاقية مينسك عام 2015 فقط لخداع روسيا والمجتمع الدولي، وقال إن الأوروبيين لم تكن لديهم أبدا النية في تنفيذ الاتفاقية.



وتابع فولودين/58 عاما/:" الحكومة الألمانية قررت الآن تحويل المشاكل التي خلفها أسلافها إلى بلادنا" لافتا إلى أن برلين تخطط لمصادرة الممتلكات الروسية وتخصيصها لإعادة إعمار أوكرانيا، وقال إن هذا سيتبعه إجراءات مضادة في روسيا.



يذكر أن الحكومة الروسية حظرت على الأجانب الغربيين بيع ممتلكاتهم في روسيا بدون إذن خاص وذلك بعد أن أوقفت العديد من الشركات الغربية أنشطتها في روسيا في أعقاب اندلاع الحرب على أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.



ويجري في ألمانيا منذ فترة مناقشة إمكانية مصادرة الأصول الروسية لصالح إعادة إعمار أوكرانيا، وقد أبدى وزير العدل الألماني ماركو بوشمان عدم ممانعته لنزع ملكيات طبقة الأوليجارشية الروسية، لكنه قال إن هذا يستلزم تقديم إثبات للمحكمة أن هؤلاء الأشخاص ضالعون في جرائم حرب أو شن الحرب غير المشروعة.

البيان