الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

خطاب الموازنة الاثنين المقبل.. وإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول الأعمال

القبض على شخص بحوزته 200 ألف دولار مزورة في جرش

أمر مالي جديد بشأن الرواتب والنفقات الجارية والالتزامات

التربية: 248 مخالفة منذ بدء تكميلية التوجيهي

مجلة التايم تنشر المخاطر الـ 10 التي تتربص بالعالم في 2023 - تفاصيل

الجامعة الأردنية تحصل على اعتماد السعودية بكافة التخصصات

الكرملين: الرئيسان بوتين وأردوغان بحثا هاتفيا الوضع في أوكرانيا وسوريا

ولي العهد يقدم واجب العزاء إلى عشيرة المجالي

نقابة الفنانين أصدرت 80 تصريح لحفلات رأس السنة

وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية عرب التطورات الخطيرة في القدس

الخميس، 05-01-2023 02:16 م

رئيس البرلمان الروسي يهدد بمصادرة أصول ألمانيا ودول أخرى

image - 2023-01-05T141559.316


الوكيل الإخباري - هدد رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان) فياتشيسلاف فولودين بمصادرة الأصول الألمانية في حال أقدمت برلين على مصادرة الأصول الروسية لصالح إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وكتب فولودين في صفحته على موقع "تلغرام" اليوم الخميس:" بمجرد أن يتم اتخاذ هذا القرار، يكون لنا الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة فيما يتعلق بأصول ألمانيا ودول أخرى".

اضافة اعلان


يشار إلى أن الشركات الألمانية كانت قبل اندلاع الحرب على أوكرانيا من بين أكبر المستثمرين المباشرين في روسيا.


وحَمَّل فولودين ألمانيا وفرنسا المسؤولية عن اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا اولاند وقعا على اتفاقية مينسك عام 2015 فقط لخداع روسيا والمجتمع الدولي، وقال إن الأوروبيين لم تكن لديهم أبدا النية في تنفيذ الاتفاقية.


وتابع فولودين/58 عاما/:" الحكومة الألمانية قررت الآن تحويل المشاكل التي خلفها أسلافها إلى بلادنا" لافتا إلى أن برلين تخطط لمصادرة الممتلكات الروسية وتخصيصها لإعادة إعمار أوكرانيا، وقال إن هذا سيتبعه إجراءات مضادة في روسيا.


يذكر أن الحكومة الروسية حظرت على الأجانب الغربيين بيع ممتلكاتهم في روسيا بدون إذن خاص وذلك بعد أن أوقفت العديد من الشركات الغربية أنشطتها في روسيا في أعقاب اندلاع الحرب على أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.


ويجري في ألمانيا منذ فترة مناقشة إمكانية مصادرة الأصول الروسية لصالح إعادة إعمار أوكرانيا، وقد أبدى وزير العدل الألماني ماركو بوشمان عدم ممانعته لنزع ملكيات طبقة الأوليجارشية الروسية، لكنه قال إن هذا يستلزم تقديم إثبات للمحكمة أن هؤلاء الأشخاص ضالعون في جرائم حرب أو شن الحرب غير المشروعة.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63b6b2844c59b70200115e93

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 250 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي

16fd2dcf-c5b0-4842-abe8-0ef4b8412bbb1

أكثر من 700 ألف شخص في إنجلترا وويلز دون تدفئة مركزية

62cc296142360445243d390a

الكرملين: الرئيسان بوتين وأردوغان بحثا هاتفيا الوضع في أوكرانيا وسوريا

63ac25744c59b722a7358c6d

بدء الاختبار الحكومي لكاسحة جليد روسية جديدة في بحر البلطيق

image - 2023-01-05T132000.118

مسيّرة كورية شمالية تدخل منطقة حظر طيران فوق مكتب الرئاسة في سيول

63b68f4b4c59b752af486d49 (1)

فرنسا تنوي تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة قريبا

أخبار متعلقة
image - 2022-12-21T154955.112

بوتين يؤكد مواصلة روسيا تطوير قدراتها العسكرية والنووية

20221118112825afpp-afp_32nu9wb.h-e1668966103113

مدفيديف: روسيا تكثّف إنتاج أقوى وسائل التدمير

1000x563_cmsv2_472311f3-87b4-5341-90eb-79a62a7924f4-6438306

رئيسة وزراء استونيا: يجب تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

image - 2022-12-07T084301.583

زيلينسكي يتفقد قوات أوكرانيا قرب الجبهة الشرقية

thumbs_b_c_41447f2d341d8df6a8fc447012fd678a

كندا تحقق بوصول قطع محلية الصنع لمسيّرات إيرانية تستخدمها روسيا

9993233566492238

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 120 من أسرى الحرب