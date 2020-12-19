رئيس الوزراء السوداني يصل جيبوتي لعقد قمة إقليمية

الوكيل الإخباري- وصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، إلى جمهورية جيبوتي على رأس وفد عالي المستوى، بهدف المشاركة بقمة "الإيغاد" الاستثنائية رقم 38، التي ستنعقد يوم غد الأحد.

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واستقبل رئيس الوزراء الجيبوتي، عبد القادر كامل محمد، ووفد من وزراء الدولة ومسؤوليها، عبدالله حمدوك والوفد السوداني، قبل يوم من قمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) الـ38، حيث من المفترض أن يشارك كل من رئيس مجلس الوزراء السوداني، والرئيس الجيبوتي، إسماعيل جيلي، والرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، والرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، بالإضافة إلى نائب رئيس دولة جنوب السودان، ريبيكا قرنق، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.



ومن المفترض أن تناقش القمة الوضع في الإقليم، وسير عملية السلام بدولة جنوب السودان، كما سيتم البحث في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المنظمة، في مقدمتها استجابة دول المنظمة للموجة الثانية لجائحة كورونا، وتعزيز التنسيق بين دول "الإيغاد" حول التعامل مع الفيروس المستجد.















