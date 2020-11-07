السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

وفيات السبت 7/11/2020

الداخلية: الفيديوهات المتداولة قديمة

أسعار الذهب السبت 7/11/2020

ارتفاع قليل على درجات الحرارة

شاهد بالصور ... الدفاع المدني يُزيل صخرة خطرة على طريق اربد عمان

ليبيا تسجل 8 وفيات و 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصف بايدن بـ الرئيس الأمريكي المنتخب

بايدن على أعتاب البيت الأبيض

الصحة تكشف عن موقع لانشاء مستشفى ميداني في إربد

القوات المسلحة توضح حول تطبيق الحظر الشامل




السبت، 07-11-2020 10:27 ص

على مجلس الشيوخ الأمريكي

رغم صراع ترامب وبايدن.. معركة أخرى في جورجيا

ميتش
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل


الوكيل الإخباري - تحولت ولاية جورجيا إلى ساحة معركة انتخابية جديدة، لكن هذه المرة على مجلس الشيوخ، الذي يتجه السباق فيه بين الديمقراطيين والجمهوريين إلى إجراء انتخابات الإعادة.

اضافة اعلان
 

وتمكن المرشح الحزب الليبرتاري شين هازل، من الحصول على عدد كافٍ من الأصوات، الأمر الذي حرم بيرديو وأوسوف من تجاوز نسبة 50 بالمئة بالمئة المطلوبة لتحقيق فوز كامل.

وسيتواجه الجمهوري ديفيد بيرديو، والديمقراطي جون أوسوف في جولة الإعادة في 5 يناير على المقعد الذي يشغله السيناتور بيرديو، وفق ما ذكرت صحيةف "الغارديان" البريطانية، السبت.


وأصبح من الواضح في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الديمقراطي رافائيل وارنوك، والجمهوري كيلي لوفلر يتجهان أيضا إلى جولة الإعادة على مقعد جورجيا الآخر في مجلس الشيوخ.

 

وعلى الصعيد الوطني، يمكن لكل من الديمقراطيين والجمهوريين الاعتماد بالفعل على 48 مقعدًا في مجلس الشيوخ.
وإذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض، فإن هذا يعني أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستحسم التصويت للأغلبية في مجلس الشيوخ.


أما إذا فاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية ثانية، فسيكون مايك بنس، نائب الرئيس الحالي، صاحب صوت الأغلبية في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا.


وكان الديمقراطيون يأملون في انتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ من ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية، وجمعوا ملايين الدولارات لمحاربة مرشحي الحزب الجمهوري في ولايات مثل مين وكانساس وأيوا وساوث كارولينا. لكن الإقبال الجمهوري الأكبر حال على ما يبدو دون "الموجة الزرقاء".


وحصل الديمقراطيون على مقعد في كولورادو، حيث هزم الحاكم السابق جون هيكنلوبر السناتور كوري غاردنر، وأريزونا، حيث تغلب رائد الفضاء السابق مارك كيلي على الجمهورية الحالية مارثا ماكسالي.


وخسر الديمقراطيون مقعدًا في ألاباما، حيث هزم الجمهوري تومي توبرفيل المرشح الديمقراطي الحالي، دوج جونز.

 

المصدر : سكاي نيوز 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fa6492e4c59b7226b021cbe

مقربون من ترامب يقدمون له نصيحة

شي

الصين تتفوق على الولايات المتحدة من حيث زيادة ثروة أغنيائها

عن

أميركا .. توقيف رجل هدد بتنفيذ جريمة جماعية في حال فوز بايدن

بايدن

بايدن واثقا بفوزه : خطتي لمواجهة كورونا في اليوم الأول من الرئاسة

1463392

بايدن : لن اعلن الفوز بالرئاسة ولكنني واثق بذلك

5fa09f714c59b73a2b6cc00d

جو بايدن يتقدم على ترامب في سباق الرئاسة

أخبار متعلقة
عن

أميركا .. توقيف رجل هدد بتنفيذ جريمة جماعية في حال فوز بايدن

با

وسائل إعلام أميركية : نتائج أولية تظهر تقدم بايدن

اقتراع

النتائــج الأولية للانتخابات الأميركيـــة

ترا

ترامب متفائلا : سأبقى 4 سنوات جديدة

جولات

جولات انتخابية لترامب وبايدن

كوفيد

ترامب يهاجم طبيب كورونا بشدة