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الجمعة، 30-09-2022 10:27 ص

روسيا: التوقيع على انضمام 4 مناطق أوكرانية الجمعة

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الوكيل الاخباري- يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراسم رسمية لضم 15% من الأراضي الأوكرانية، في حين يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على قرار يدين الاستفتاءات في أوكرانيا ويلتزم بسلامة حدودها المعترف بها دوليا.

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فقد وقع بوتين مرسوما يمهد الطريق لضم مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا الأوكرانيتين رسميا إلى روسيا، وذلك بعد استفتاءات أجرتها الإدارات الموالية لموسكو في هاتين المقاطعتين، بالإضافة إلى دونيتسك ولوغانسك.
وحسب المرسوم الذي أعلن عنه الكرملين في وقت متأخر أمس الخميس، فقد اعترف بوتين بخيرسون وزاباروجيا الواقعتين جنوبي أوكرانيا إقليمين مستقلين.


وتعد هذه خطوة إجرائية ضرورية لتمكين بوتين من توقيع اتفاقيات ضم المقاطعات الأوكرانية الأربع -التي تشكل نحو 15% من أراضي أوكرانيا- إلى الاتحاد الروسي في مراسم من المقرر أن تقام في القصر الرئاسي اليوم الجمعة، وفقا لما أعلنه الكرملين في وقت سابق.


وستقام مراسم الضم في واحدة من أكبر قاعات الكرملين بحضور شخصيات تعدّها موسكو قيادات رئيسية للمناطق الأوكرانية الأربع.


وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين إن الرئيس الروسي سيلقي خطابا مهما، لكنه لم يذكر إذا كان بوتين سيحضر الحفل الموسيقي الذي سيقام في الساحة الحمراء كما حدث عام 2014 بمناسبة إعلان روسيا ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

 




 

 


 

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