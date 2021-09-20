الإثنين 20-09-2021
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الإثنين، 20-09-2021 12:52 ص

روسيا.. الحزب الحاكم يتصدر الانتخابات التشريعية

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الوكيل الاخباري - أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، مساء الأحد، عن نتائج أولية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما، (الغرفة السفلى من البرلمان)، تظهر تقدم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

وأفادت اللجنة أن "نتائج فرز حوالي 9% من أصوات الناخبين تشير إلى تقدم "روسيا الموحدة" بـ38.68%، ليأتي بعده "الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي" بـ25.06%، والحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي في المركز الثالث بـ9.6%، بينما يحتل حزب "الناس الجدد" المرتبة الرابعة بـ7.88%، ويأتي حزب "روسيا العادلة" خامسا بـ6.64%"، بحسب موقع "روسيا اليوم" .

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