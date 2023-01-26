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الخميس، 26-01-2023 03:19 م

روسيا: الرئيس الأوكراني كان يجهز للحرب

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن فلاديمير زيلينسكي لم يعد منذ فترة طويلة شريكا محتملا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، لأنه لم يفِ بالتزاماته بموجب اتفاقيات مينسك.

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وأشار بيسكوف، إلى أن زيلينسكي بدلا من تنفيذ اتفاقات مينسك كان يعد العدة للحرب. 

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "كلنا نذكر الوعود التي قطعها السيد زيلينسكي على نفسه عند انتخابه رئيسا لأوكرانيا. ليس من الصعب تذكرها بأنفسنا وتذكير أولئك الناخبين الذين صوتوا له في أوكرانيا. ولكن زيلينسكي لم يحل مشكلة دونباس ولم ينفذ اتفاقات مينسك، وكما تبين لاحقا لم يكن ينوي القيام بذلك بتاتا، بل استعد للحرب. لذلك، يجدر القول إنه لم يعد منذ فترة طويلة شريكا محتملا للقاء الرئيس بوتين".

 

RT

 




 

 


 

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