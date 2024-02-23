الجمعة 23-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 23-02-2024 08:13 م

روسيا ترد على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات الأوروبية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس عن أن موسكو وسّعت القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الممنوعين من دخول روسيا، ردا على الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"تشمل العقوبات الروسية، ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا".

 

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