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الخميس، 21-07-2022 04:25 م

روسيا ترد على شائعات مرض بوتين

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الوكيل الإخباري - أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحة جيدة، نافيا شائعات حول معاناته من مشاكل صحية.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين إن هناك تكهنات تدور في الغرب بشأن صحة الرئيس في الأشهر الأخيرة، لكن التقارير التي تفيد بأنه مريض "ما هي إلا تقارير زائفة".


يذكر أن تصريحات أوكرانية كثيرة كانت انتشرت خلال الأشهر الماضية كانت تحدثت عن مرض الرئيس الروسي.

وأفاد أحدها بأن سيد الكرملين في "حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية ويعاني من مرض السرطان، ومريض جداً".


كما أنه منذ أن أطلق الرئيس بوتين عمليته العسكرية في أوكرانيا فبراير/شباط الماضي تنشر صحف غربية أيضاً تقارير عن روسيا وصحة زعيمها.

ففي يونيو الماضي، ذكرت مجلة "نيوزويك" الأسبوعية نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأميركية، أن بوتين عولج في نيسان/أبريل من سرطان متقدم.


في المقابل، نفى مجلس الأمن القومي الأميركي أن يكون مصدر هذه المعلومات.


كما أنه في أوائل أبريل، أفاد موقع The Project للصحافة الاستقصائية الروسية أن بوتين كان مريضًا جدًا ويتلقى زيارات منتظمة من طبيب أورام روسي مشهور.


وينفى الكرملين باستمرار هذه المعلومات. كما قال وزير الخارجية سيرغي لافروف للقناة الفرنسية "تي أف1" في أواخر مايو (أيار) "لا أعتقد أن أي شخص عاقل يمكن أن يرى في هذا بوتين علامات أي مرض أو إصابة ما".

 

العربية.نت

 




 

 


 

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