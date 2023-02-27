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الإثنين، 27-02-2023 02:47 م

روسيا تسرّع عملية إنتاج غواصاتها النووية

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أن روسيا تخطط لتسريع عملية إنتاج غواصاتها النووية.

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وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال رئيس الشركة، أليكسي رحمانوف: "اعتبارا من عام 2028 من المخطط أن يتم تسريع عملية إنتاج الغواصات النووية في روسيا، وأن تصبح مدة تصنيع الغواصة ست سنوات بدلا من 7 كما هو الحال حاليا".


وأضاف: "العمل على هذا التوجه مستمر، وستؤثر عليه عدة عوامل منها الحلول التقنية الجديدة التي تساعد على تسريع مدة تطوير الغواصة، والأمر الثاني هو تطوير مكونات تساعد في تسريع الإنتاج التسلسلي للغواصات والسفن.. وعلى سبيل المثال فإن كاسحة الجليد النووية الروسية (ياقوتيا) التي طورت في إطار المشروع 22220 قد تم إطلاقها قبل 8 أشهر من الموعد الذي كان مخططا له، هذا الأمر أصبح ممكنا بفضل مجموعة متكاملة من التدابير التي تستخدم فيها التقنيات الجديدة".


وتجدر الإشارة إلى أن شركة "سيفماش" الروسية تصنع اليوم العديد من نماذج الغواصات النووية منها غواصات Borey وBorey-A التي تطور في إطار المشروعين 955 و955А، وغواصات تصنع في إطار المشروعين 885 و885М، كما طورت الشركة أيضا غواصة "بيلغورود" في إطار المشروع 09852، وغواصة خباروفسك في إطار المشروع 09851، والتي تم تسليمها لسلاح البحرية الروسي في يوليو الماضي، ولا تزال قيد الاختبار.

 

RT

 




 

 


 

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