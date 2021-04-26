روسيا تضع 36 قمرا صناعيا بريطانيا في مداراتها بنجاح

الوكيل الإخباري- وصلت كل الأقمار الصناعية الـ16 التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية بنجاح المدارات المعينة لها.



أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، مشيرا إلى أن صاروخ" "سويوز – 2.1 بي" الروسي أطلقها الساعة 01.14 يوم 26 أبريل بتوقيت موسكو من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

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وقد استغرقت عملية وصول الأقمار الصناعية مداراتها بواسطة وحدة التسريع الروسية 4 ساعات.



وقال إن الصاروخ حمل على متنه شعار يوري غاغارين وتم إطلاقه نسبة إلى أول رحلة فضائية في العالم.



يذكر أن اتفاقية موقعة بين "روس كوسموس" وشركة "وان ويب" البريطانية تقضي بإطلاق 16 صاروخا روسيا يحمل كل صاروخ 36 قمرا صناعيا للاتصالات والإنترنت.



وسبق لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن أطلقت 4 صواريخ فضائية عامي 2020 – 2021 في مصلحة شركة "وان ويب" البريطانية.

المصدر: روسيااليوم