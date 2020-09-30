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الأربعاء، 30-09-2020 03:41 م

حجر صحي لمدة أسبوعين

روسيا .. لا إجراءات حظر صحي صارمة في الديوان الرئاسي

بي
فلاديمير بوتين


الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المسؤولين أو كبار مديري الشركات لا يخضعون بالضرورة لحجر صحي لمدة أسبوعين قبل الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "البعض يخضعون لحجر صحي لمدة أسبوعين، والبعض الآخر يخضعون لحجر صحي لعدة أيام، وهناك من يلتقي الرئيس من دون حجر صحي على الإطلاق. الأمر يختلف باختلاف الأشخاص، ويتوقف على الجدول الزمني للشخص المحدد، وعلى الوضع الوبائي في كل مكتب أو وزارة على حدة".


كما نفى بيسكوف ما يشاع عن تطبيق إجراءات حجر صحي صارمة ونظام عمل خاص في الديوان الرئاسي بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد في الفترة الأخيرة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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