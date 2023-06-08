رومانيا تطالب أكثر من 50 دبلوماسيا روسيا بمغادرة أراضيها

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الوكيل الإخباري- ناقش اجتماع طاولة مستديرة في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اليوم الخميس، دراسة بعنوان "الابتكار الأخضر وفرص العمل في المتوسط من خلال النموذج الثلاثي المتشابك".

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وتهدف الدراسة الى تقليص الفجوة بين الأكاديميين والقطاع الحكومي والخاص، وتقييم السياسات وأدوات الدعم الحالية التي تسهل توظيف الخريجين والباحثين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التأكيد على كيفية دعمها لتطوير اقتصاد مستدام من خلال الابتكار والتوظيف.


وأكد مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى ونقطة الاتصال الوطنية للدراسة، الدكتور حسام خصاونة، ضرورة مواءمة النقاش مع رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، مع التركيز على النمو المستدام الذي يعود بالفائدة على جميع القطاعات.


وتأتي الدراسة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبإشراف الاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، والتي نفذها اتحاد الجامعات المتوسطية (UNIMED).
ويتبنى نموذج الدراسة نظرية الاقتصاد المبني على المعرفة، حيث تتلاشى الحدود بين القطاعات المختلفة وتتفاعل فيما بينها بشكل ديناميكي متناغم، ما يهيئ بيئة داعمة للابتكار.


وحضر اللقاء خبراء وقياديون من الوزارات، والجامعات الأردنية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.


وفي ختام الاجتماع حث المشاركون الأطراف المعنية على التشارك لإيجاد بيئة عمل ومستقبل مستدام وشامل للقطاعات المستهدفة، لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار الأخضر والتوظيف في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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