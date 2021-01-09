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السبت، 09-01-2021 08:38 ص

ضمانات من بكين لتعزيز العلاقات

زعيم كوريا الشمالية : نعتزم تطوير علاقاتنا مع روسيا والصين

كيم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون


الوكيل الإخباري - أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن بلاده تعتزم مواصلة تطوير علاقاتها مع كل من روسيا والصين.

وقال كيم جونغ أون، في كلمة ألقاها الجمعة خلال مؤتمر عام لحزب العمال الكوري الحاكم في البلاد، إن بيونغ يانغ وضعت أساسا لتطوير وتوسيع علاقات الصداقة مع موسكو، كما تلقت ضمانات للتصميم على تعزيز الاتصالات الثنائية من قبل بكين.

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وخلال الكلمة ذاتها وصف زعيم كوريا الشمالية الولايات المتحدة بـ"العدو الأكبر" لبلاده، داعيا واشنطن للتخلي عن "سياساتها العدوانية".  

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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