زعيم كوريا الشمالية : نعتزم تطوير علاقاتنا مع روسيا والصين

الوكيل الإخباري - أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن بلاده تعتزم مواصلة تطوير علاقاتها مع كل من روسيا والصين.



وقال كيم جونغ أون، في كلمة ألقاها الجمعة خلال مؤتمر عام لحزب العمال الكوري الحاكم في البلاد، إن بيونغ يانغ وضعت أساسا لتطوير وتوسيع علاقات الصداقة مع موسكو، كما تلقت ضمانات للتصميم على تعزيز الاتصالات الثنائية من قبل بكين.

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وخلال الكلمة ذاتها وصف زعيم كوريا الشمالية الولايات المتحدة بـ"العدو الأكبر" لبلاده، داعيا واشنطن للتخلي عن "سياساتها العدوانية".

المصدر : روسيا اليوم

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