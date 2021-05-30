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الأحد، 30-05-2021 12:14 م

زلزال بقوة 4.7 درجة في شمال شرق إيران

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الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة شوقان في محافظة خراسان الشمالية الواقعة بشمال شرق إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع فجر اليوم الأحد.

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وأضاف ان "الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 56.71 والعرض 37.28 درجة".

 

المصدر- روسيا اليوم

 

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