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الخميس، 18-02-2021 10:52 ص

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب إيران

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الوكيل الاخباري - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الأربعاء، مدينتي ياسوج وسي سخت بمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد الواقعة جنوب غرب إيران.

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ونقلت وكالة "فارس"، مساء أمس الأربعاء، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له، أن الزلزال وقع في الساعة 22:05:34 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (18:35:34 مساء بتوقيت غرينتش).

وضرب الزلزال مدينتي ياسوج وسي سخت، على عمق 10 كم من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء دائرة العرض 30.89 درجة شمالا وخط الطول 51.57 درجة شرقا.


وأفادت الوكالة أن التقارير الواردة تؤكد إصابة 23 شخصا جراء الزلزال، حتى الآن، وقد تلقى أغلبهم علاجا فوريا والباقون حالتهم مستقرة. كما تضررت العديد من المنازل والأبنية بسبب الزلزال، ومازالت الفرق المتخصصة تعمل على تقييم الوضع.


ووجه وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أوامره إلى إدارة الطوارئ بإجراء تقييم شامل عن وضع المناطق المنكوبة بالزلزال من حيث توفر الخدمات الصحية والطبية.
ويشار إلى أن مدينة سي سخت تقع مركز قضاء دنا، على بعد 35 كم إلى الشمال الغربي من مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوب غرب إيران.

 

 

 

المصدر : سبوتنك 





 




 

 


 

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