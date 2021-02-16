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الثلاثاء، 16-02-2021 08:39 ص

بقوة 6.2 درجة

زلزال يضرب جزيرة بالمحيط الهادئ

زو
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر هز جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
وأكد مركز التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامي" في المحيط الهادئ أنه ليس من المتوقع حدوث أمواج مد في أعقاب الزلزال.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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