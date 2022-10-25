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الثلاثاء، 25-10-2022 04:56 م

زيلينسكي يطلب من المانحين 38 مليار دولار

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الوكيل الإخباري - طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي ببذل جهود مالية لتغطية عجز الميزانية المتوقع لبلاده العام المقبل بقيمة 38 مليار دولار.

وفي تلك الأثناء طال قصف روسي عنيف مدينة باخموت الواقعة بمنطقة دونباس (شرق)، حيث شاهد مراسلو فرانس برس تصاعد دخان المعارك الشرسة بين قوات موسكو والجيش الأوكراني الذي يحاول صدهم.

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وقالت السلطات الموالية لروسيا في مدينة مليتوبول بجنوب أوكرانيا، والتي تسيطر عليها حاليا قوات موسكو، إن سيارة مفخخة انفجرت على مقربة من مكاتب إحدى وسائل الإعلام المحلية ما أدى إلى جرح خمسة أشخاص.


وخلال مؤتمر دولي مخصص لإعادة إعمار أوكرانيا، حض زيلينسكي القادة الأوروبيين على تقديم دعم مالي أكبر لبلاده، بعد أكثر من ثمانية أشهر على إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا.


وقال زيلينسكي في اتصال فيديو "في هذا المؤتمر بالذات ينبغي اتخاذ قرار بشأن مساعدة تغطي عجز ميزانية أوكرانيا في العام المقبل" مضيفا "إنه مبلغ كبير جدا، عجز بقيمة 38 مليار دولار".


من ناحيته قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون "مهمة جيل" يتعين أن تبدأ على الفور، حتى وإن تواصلت الحرب مع روسيا.


ورأى أن المسألة "ليست أقل من وضع خطة مارشال جديدة للقرن الواحد والعشرين، مهمة جيل يجب أن تبدأ الآن".

 

البيان

 




 

 


 

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