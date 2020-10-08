الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

توجهات حول تعليق دوام المدارس

هذا ما يحدث في شوارع المملكة قبل بدء الحظر الشامل

استبدال الحجر المؤسسي بالمنزلي لهذه الفئة

ترقـب شعبي لإعلان أسماء الوزراء الجدد

شارع يهدد حياة المارة في عمان

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية

فقدان محفظة في إربد

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الرمثا

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل




الخميس، 08-10-2020 02:36 م

سنغافورة تطلق رحلات بحرية بدون الدخول إلى أية دولة

سنغ


الوكيل الإخباري - قالت شركتان تعملان في مجال السياحة البحرية  في سنغافورة، إنهما ستطلقان رحلات بحرية بدون الدخول إلى الدول الأخرى.

وسيتمكن من المشاركة في مثل هذه الرحلات المسماة بـ "الرحلة الآمنة"، فقط المقيمون بشكل دائم في سنغافورة.

اضافة اعلان
 

وستشرف على هذه الرحلات السياحية البحرية، شركة Genting Cruise Lines وشركة Royal Caribbean International.
وتم تحديد موعد الرحلة الأولى في 6 نوفمبر. ولم يتم الإبلاغ عن مدة الرحلات البحرية.


وأوضحت السلطات، أن كل سفينة ستكون ممتلئة، بمقدار النصف فقط. بالإضافة إلى ذلك، قبل السفر، سيتعين على السياح تقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا المستجد، وعلى متن السفينة سيتعين عليهم ارتداء أقنعة واقية والالتزام بالمسافة الاجتماعية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
بايدن

المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن ستكون افتراضية

ع

اليمن.. أسوأ تصعيد عسكري منذ أشهر في الحديدة

كز

كوريا الشمالية تستعد للكشف عن أسلحة استراتيجية مطورة

در

وكالة أوروبية تكشف الشهر الأعلى في درجات الحرارة لـ2020

5f7def244c59b72cec478df6

بريطانيا : مستعدون للانسحاب من محادثات التجارة

84166a1f-e20a-44b1-aa1c-8be0b8aa821f_16x9_1200x676

اجتماع مرتقب اليوم لبحث أزمة كاراباخ

أخبار متعلقة
1228097844.jpg.0

لأول مرة منذ مرضه.. ترامب يظهر في موكب أمام أنصاره - فيديو

245442

كندا: أونتاريو تضيف 3700 عامل في مستشفياتها لمواجهة كورونا

د

السماح بأداء العمرة اليوم

بايدن

بايدن بعد تمنيه الشفاء لترامب: علينا أخذ كورونا على محمل الجد

5f77b0a6423604695758187d

ترامب يتحدث عن وضعه الصحي في أول فيديو بعد اصابته بكورونا - شاهد

ba0d0ddbf99728cd4cfa01c071e85fab

إصابة دونالد ترمب وزوجته بفيروس كورونا