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الخميس، 09-03-2023 11:15 ص

سوء الطقس يعلّق رحلات الطيران في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - تسببت أجواء الطقس السيئة في تعليق رحلات الطيران في بريطانيا وإغلاق بعض المدارس.

وأوضحت هيئة الأرصاد البريطانية أن درجات الحرارة في المرتفعات الإسكتلندية انخفضت إلى سالب 15.4 درجة مئوية خلال الليل، وهي الليلة الأكثر برودة التي سجلت هذا العام حتى الآن.

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ويتوقع هبوب هواء قطبي متجمد على المملكة المتحدة حتى نهاية الأسبوع، وفقاً للهيئة التي حذرت من تعطيل حركة السفر وانقطاعات للكهرباء في مناطق ريفية شمالي البلاد.


وأُغلق مطار بريستول في جنوب غرب إنجلترا مؤقتاً حتى إزالة الثلوج، وتم تعليق كل رحلات الطيران التي كان موعدها في صباح أمس الأربعاء.


وفي لندن، أعلن مطار غاتويك أن بعض الركاب شهدوا تأخيراً بسيطاً.


وفي ويلز، أُغلقت عشرات المدارس وسط هطول غزير للثلوج.


وذكرت هيئة الأرصاد أن الطقس المتقلب جاء نتيجة اشتباك بين كتلة هواء قطبية وكتلة أدفأ من المحيط الأطلسي.


وسيستمر هطول الثلوج والبرد وانخفاض درجات الحرارة في التأثير على معظم أنحاء المملكة المتحدة حتى يوم غد الجمعة.

 

البيان

 




 

 


 

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