سوريا.. ضحايا وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام بسقوط عشرات الضحايا والجرحى من المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شمال شرقي حلب في سوريا.



وأفاد نشطاء نقلا عن مصادر محلية بوقوع انفجار عنيف في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل عملية "درع الفرات" والقوات التركية شمال شرق حلب، وبحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت وسط المدينة، مما أدى إلى جرح العشرات.

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المصدر : روسيا اليوم

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