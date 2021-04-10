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السبت، 10-04-2021 07:40 م

في ريف دير الزور

سوريا .. مصرع مدير فرعي وسائقه بانفجار لغم

من
محمد أحمد البدعي


الوكيل الإخباري - نعت وزارة الموارد المائية في سوريا أحد المديرين الفرعيين لديها الذي قضى مع سائق السيارة التي تقلهما إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف دير الزور الشرقي.

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ونعت الوزارة محمد أحمد البدعي وهو رئيس الدائرة الفنية في مديرية التشغيل والصيانة بحوض الفرات الأدنى، التابعة للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.
وقالت إن البدعي قضى نتيجة انفجار لغم أثناء أداء واجبه في إعادة تأهيل أجزاء القطاع الثالث في دير الزور.

 

وذكرت وكالة سانا أن انفجار اللغم في قرية المريعية أدى أيضا إلى مصرع سائق السيارة "بعد إصابته بجروح خطيرة"


وذكرت صفحات سورية أن السائق "عبود العكلة" أصيب بجراح نتيجة الانفجار، وتوفي لاحقا.


والبدعي من مواليد بلدة الموحسن عام 1967  وتخرج من كلية الهندسة المدنية جامعة حلب.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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