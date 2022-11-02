سيول: كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية باتجاه المنطقة البحرية الفاصلة

الوكيل الاخباري- أكد جيش جمهورية كوريا أن كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية باتجاه المنطقة البحرية الفاصلة، اليوم الأربعاء، بعد ساعات على اطلاق مجموعة من الصواريخ سقط أحدها قرب المياه الإقليمية لجمهورية كوريا.

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وبحسب وكالة "يونهاب للأنباء"، قالت هيئة أركان الجيوش الكورية "إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 100 قذيفة مدفعية من كوسونغ في مانغون إلى المنطقة الفاصلة شمال خط الحدود الشمالي" في إشارة إلى الحدود البحرية بين الكوريتين.



وقبل ذلك، أكد جيش جمهورية كوريا إطلاقه ثلاثة صواريخ جو أرض باتجاه شمال حدوده البحرية مع كوريا الشمالية، اليوم، وذلك ردا على إطلاق كوريا الشمالية ما لا يقل عن 10 صواريخ في وقت سابق اليوم، بما في ذلك صاروخ سقط على بعد أقل من 60 كيلومترا من ساحل جمهورية كوريا.

بترا