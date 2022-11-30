شاهد.. ردة فعل بايدن بعد فوز أمريكا على إيران في كأس العالم

الوكيل الإخباري - أبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سعادة غامرة بفوز منتخب بلاده على نظيره الإيراني (1-0) مساء يوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

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وظهر بايدن في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يسرع إلى المنصة خلال مؤتمر في ميشيغان، والتقط الميكروفون، في حماسة زائدة، صارخاً في الحشد: "الولايات المتحدة هدف وإيران صفر، المباراة انتهت!".



وأضاف: "كانت مباراة عظيمة. لقد تحدثت مع اللاعبين والمدرب وأخبرتهم بأنهم يمكنهم فعل ذلك، وفعلوها".

روسيا اليوم