الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 07:37 ص

شاهد.. ردة فعل بايدن بعد فوز أمريكا على إيران في كأس العالم

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الوكيل الإخباري - أبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سعادة غامرة بفوز منتخب بلاده على نظيره الإيراني (1-0) مساء يوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

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وظهر بايدن في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يسرع إلى المنصة خلال مؤتمر في ميشيغان، والتقط الميكروفون، في حماسة زائدة، صارخاً في الحشد: "الولايات المتحدة هدف وإيران صفر، المباراة انتهت!".


وأضاف: "كانت مباراة عظيمة. لقد تحدثت مع اللاعبين والمدرب وأخبرتهم بأنهم يمكنهم فعل ذلك، وفعلوها".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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