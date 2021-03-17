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الأربعاء، 17-03-2021 03:00 م

شركة روسية ستنقب عن النفط في بحر سوريا

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الوكيل الاخباري- صادقت الحكومة السورية على عقد مع شركة روسية للتنقيب عن النفط في البحر الأبيض المتوسط مقابل ساحل طرطوس، وفقا لما نشرته صحيفة "الثورة" أمس الثلاثاء.  

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وذكرت الصحيفة الحكومية أن العقد وقعته وزارة النفط السورية وشركة "كابيتال" محدودة المسؤولية الروسية، وبموجبه تمنح الدولة السورية الشركة حقا حصريا في التنقيب عن البترول وتنميته "في البلوك البحري رقم 1 في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية السورية في البحر الأبيض المتوسط مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية بمساحة 2250 كيلومتر مربع".

وحسب العقد الموقع فإن مدته تقسم إلى فترتين، الأولى فترة الاستكشاف ومدتها 48 شهرا تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها لـ 36 شهرا إضافية، أما الفترة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها 25 عاما قابلة للتمديد لمدة خمس سنوات إضافية.

وفيما يخص تقاسم الحصص، ذكرت الصحيفة أن "الأمر مرتبط بسعر النفط والكميات المنتجة، وكذلك الأمر فيما لو كان المنتج غازا طبيعيا".

وحسب الصحيفة فإن العقد هو الثاني بعد توقيع عقد الاستكشاف في البلوك رقم 2 الموقع مع شركة "إيست ميد عمريت"، و الممتد من شمال طرطوس إلى جنوب بانياس بمساحة 2190 كيلومتر مربع، حيث تم الانتهاء من الدراسات والتقييم وتم تحديد مواقع أولية للحفر بانتظار إجراء الدراسات السايزمية ثلاثية الأبعاد.


 




 

 


 

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