الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

الخدمة المدنية يواصل إجراء المقابلات الشخصية لتعبئة 463 شاغرا في التربية

وزيرة الصناعة والتجارة ونظيرتها المصرية تبحثان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

مذكرة تعاون وتدريب بين العلوم التطبيقية والمكتب البيضاوي للدراسات والأبحاث

وزير التربية يجري تشكيلات ادارية في التربية

ضبط سائق مركبة دهس طفلاً بعمان

تهنئة لـ استبرق الراميني بمناسبة قدوم إلياس

وزير الزراعة يقوم بجولة تفقدية في محافظة جرش

الدلالات السياسية لمخرجات تحديث المنظومة السياسية

يسعدهم أن نبقى غارقين في الفشل

قانون الإدارة المحلية يدخل حيز التنفيذ

الخميس، 23-09-2021 03:35 م

شركة كهرباء لبنان تحذر من انقطاع شامل للكهرباء

ال


الوكيل الإخباري - حذرت مؤسسة كهرباء لبنان، من الانقطاع العام والشامل للكهرباء أواخر شهر سبتمبر الحالي بعد نفاد كامل خزين المحروقات لديها أو عدم التمكن من تأمين استقرار وثبات الشبكة الكهربائية.

وقالت المؤسسة في بيان إن "خزينها المتبقي من المحروقات الذي كان مؤمنا بموجب سلفة قد تدنى بشكل حاد جدا، بحيث أنه قد نفذ بالكامل في كل من معمل الجية الحراري والباخرتين المنتجتين للطاقة "فاطمة غول" و "أورهان باي"، مما أدى إلى توقفهم قسريا عن إنتاج الطاقة، وقد شارف على النفاد من جهة أخرى في كل من معمل الذوق الحراري وكليا في معملي المحركات العكسية في الذوق والجية إلا لمحرك واحد في كل منهما، الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى توقفهم قسريا عن إنتاج الطاقة".

اضافة اعلان


وأضافت: "في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمر بها البلاد، فقد استنفدت جميع الخيارات الممكن اللجوء إليها، ولم يعد بإمكانها سوى تسيير المجموعات الإنتاجية المتبقية بما يتجانس مع خزينها المتبقي من المحروقات وكميات المحروقات المرتقب توريدها بموجب اتفاقية التبادل مع الدولة العراقية".

 

وأشارت إلى أن "الشبكة الكهربائية تعرضت إلى ما يزيد عن سبع انقطاعات عامة على كامل الأراضي اللبنانية، وإنه اذا ما استمرت الأمور على حالها فهنالك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل أواخر شهر سبتمبر الحالي بعد نفاد كامل خزين المحروقات لديها أو عدم التمكن من تأمين استقرار وثبات الشبكة الكهربائية".


وأعلنت المؤسسة أنها "استنفدت جميع الخيارات والإجراءات الاحترازية التي لجأت إليها، ولم يعد في امكانها تأمين حد أدنى من التغذية بالتيار الكهربائي بسبب هذا الوضع الخارج عن إرادتها وستعمد إلى إبقاء جميع اللبنانيين على بينة في ما خص التغذية بالتيار الكهربائي عبر بيانات لاحقة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
614c79754c59b707277619f3

تايلاند تؤجل خطط إعادة فتح مدنها أمام الأجانب

614c76f542360407c81fe818

بايدن يتوجه إلى أوروبا الشهر القادم

614c72164c59b7070573d27f (1)

الحوثيون يعلنون استكمال سيطرتهم على البيضاء

614c64654c59b76425437306

مركز غاماليا يقدم الوثائق لتسجيل لقاح ضد كوفيد للمراهقين

614c604d423604082d2cdfba

زلزال في أوكرانيا

بلينكن

بلينكن يهنئ السعودية بمناسبة يومها الوطني

أخبار متعلقة
جورج

جورج قرداحي وزيرا للإعلام في لبنان

امريكا

أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

Untitled-1-83

لبنان يطلق برنامج دعم نقدي للأسر الأشد احتياجا‎‎

6139f672423604023934def9

الجيش اللبناني يعلن إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

لبنان

لبنان: إجراءات لبدء العام الدراسي وجاهيا

1-1355288

الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد على الحدود اللبنانية مع إسرائيل