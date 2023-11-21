شويغو يعلن انضمام سلاح جديد إلى البحرية الروسية

الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه تم ضم إلى سلاح البحرية الروسية ثلاث من أحدث الغواصات النووية من مشروع "Borey-A"، ووصلت حصة السفن الحديثة في الثالوث النووي إلى 100٪.



وشدد شويغو خلال جلسة مجلس رئاسة وزارة الدفاع، على أنه يتم تركيز الاهتمام على تعزيز القوات البحرية النووية الاستراتيجية.

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وذكر الوزير أنه تم في عام 2018، تعزيز أساطيل البحرية الحربية الروسية بما يزيد عن 130 من السفن والزوارق وسفن الضمان الحربية.



ووفقا للوزير، سيتم في عام 2023 تعزيز البحرية الروسية، بثلاث غواصات متعددة الأغراض مزودة بصواريخ "كاليبر" الباليستية.



وأكد وزير الدفاع الروسي على الأهمية، المتمثلة في بناء سفن حربية متعددة الأغراض، مزودة بمجمعات صاروخية عالية الدقة القادرة على ضرب وإصابة مواقع البنية والأهداف البحرية الحيوية، بما في ذلك حاملات الطائرات ومجموعات السفن الضاربة.

روسيا اليوم