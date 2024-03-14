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الخميس، 14-03-2024 12:30 م

صحيفة أمريكية تشير إلى أسلحة روسية ستشكل تحديا خطيرا للجيش الأوكراني

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة The War Zone الأمريكية أن القنابل الروسية الجديدة ستشكل تحديا خطيرا للجيش الأوكراني.

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وجاء في منشور للصحيفة:"القنابل الانزلاقية الحائمة الروسية الجديدة التي يمكن إطلاقها من قاذفات القنابل أو من منصات إطلاق الصواريخ تشكل تحديا خطيرا للقوات الأوكرانية، هذه القنابل يمكن مقارنتها من حيث الفاعلية مع قنابل FAB-250، وتم تجهيزها بتقنيات تحميها من تأثيرات منظومات الحرب الإلكترونية، وتمكنها هذه التقنيات من استقبال إشارات GPS وGLONASS دون أن يتم التشويش على هذه الإشارات".


وأضاف المنشور:"هذه القنابل لم تحصل على أجنحة لتستطيع المناورة في الجو فحسب، بل حصلت على محركات نفاثة وخزانات وقود لهذه المحركات، وبالتالي فإن نطاق استخدامها ازداد من 40-60 كلم إلى 80-95 كلم، أي أن طائرات سلاح الجو الروسية بات بإمكانها تدمير المواقع المعادية دون الدخول في منطقة تغطية أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الأسلحة قادرة على تدمير الأهداف المعادية بدقة كبيرة، وستوفر للجيش الروسي قدرات أكبر على المواجهة دون الحاجة لاستخدام أسلحة بعيدة المدى ومرتفعة التكلفة.

 

RT

 




 

 


 

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