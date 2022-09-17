السبت 17-09-2022
الوكيل الاخباري

مدير الضمان: التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر ستطبق على من لديهم أقل من (84) اشتراكا

تايوان: الصين تواصل أنشطتها العسكرية حول الجزيرة

العراق.. تسجيل جديد يكشف معلومات صادمة عن صراع الفصائل المسلحة

الأمانة عن عمارة اللويبدة: لم نتلقى أي شكاوى عن أعمال صيانة

ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت

وقفة للمطالبة برفع أسعار حصص تدريب السواقة في الأردن

الكاظمي: العراق يمر بواحدة من أصعب الأزمات منذ 2003

النواب يستكمل مناقشة مشروع حقوق الطفل الاثنين

بدء استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في المملكة

الملك يغادر إلى لندن لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

السبت، 17-09-2022 02:54 م

صحيفة: نصف العالم يؤيد روسيا

afp_1gb0fq


الوكيل الإخباري - كتب الصحفي البولندي أندريه بيليتسكي، أنه لا يمكن الحديث عن أي عزلة لروسيا، لأنه بالرغم من الحرب في أوكرانيا يحافظ العديد من قادة العالم على اتصالات مع روسيا.

وأشار الصحفي في مقالة جديدة له في صحيفة "Rzeczpospolita" إلى أن عدد الدول الكبرى التي تهتم بالتعاون مع موسكو يزداد باستمرار، الأمر الذي أثبته قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي جرت في الأسبوع الجاري بسمرقند في أوزبكستان.

اضافة اعلان


وقال: "يؤيد نصف البشرية روسيا.. وبوتين المعزول من قبل الغرب يلتقي زعماء الهند والصين وتركيا وإيران. لقد كان سياسيا ناجحا في سمرقند".


وأضاف أن إيران تمكنت من أن تصبح مشاركا كاملا في قمة أوزبكستان في اللحظة الأخيرة تقريبا، مذكرا أن إيران لم تدن التدخل الروسي في أوكرانيا في فبراير الماضي، ووصفته بالحماية القانونية للمصالح الروسية الجيوستراتيجية.


وأوضح: "وجدت السلطات الإيرانية في العزلة الدولية للكرملين مصالحها الخاصة. ووجدت أحد الدول الكبرى نفسها في وضع مشابه لوضع إيران. ومعا (موسكو وطهران) سيتمكنان على الأقل من تخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليهما".


وذكر بيليتسكي أن موسكو تساعد طهران في إجراء مفاوضات مع الدول الأخرى بشأن القضية النووية، وتشتري الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التي قد تلعب دورا مركزيا في الجبهة الأوكرانية. والأكثر من ذلك تتعاون الدولتان منذ وقت بعيد في سوريا، وتأمل إيران بأن تدعم روسيا جهودها الهادفة إلى توسيع منطقة نفوذها في الشرق الأوسط.


وأشار إلى أن رؤية لقاء بوتين مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في قمة سمرقند كانت أكثر صدمة بالنسبة للغرب. وبالرغم من العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون لا تزال الهند تعتبر "أكبر ديمقراطية في العالم"، وبالتالي يلزمها هذا اللقب بمساعدة الأوكرانيين، الذين "يناضلون من أجل الحرية".   


وأكد الصحفي في الوقت ذاته أن التعاون الهندي المتزايد مع موسكو بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية أتى بفائدة اقتصادية جديدة لنيودلهي. وبعد الصين أصبحت الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي بالسعر المنخفض، والأكثر من ذلك تحولت الهند أيضا إلى مستورد كبير للأسمدة الروسية. كما أن رفض الهند للانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، سمح لها بالحفاظ على استيراد الأسلحة الروسية التي تعد مصدرا رئيسيا لتحديث القوات المسلحة الهندية.

 

وبفضل روسيا تنوي الهند تعزيز مواقعها في العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.


وفي حديثه عن تركيا شدد بيليتسكي على أن هذه الدولة، وهي عضو في حلف الناتو، تجنبت الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، وتمارس سياسة متوازنة فيما يخص النزاع الأوكراني. ويرى أن الرئيس التركي (أردوغان) يحاول بهذه الصورة الاستفادة قدر الإمكان من الوضع الصعب الذي يقع فيه نظيره الروسي.

 

وإضافة إلى ذلك يعمل أردوغان بصفته حليفا قويا لأذربيجان كوسيط مساو لبوتين في إيجاد حل وسط في الصراع الأذربيجاني الأرميني.


وفي الوقت ذاته أكد بيليتسكي أن الزعيم الصيني، شي جين بينغ، لا يزال أكثر شريك أهمية بالنسبة لبوتين.

 

وذكر أن بوتين شكر الصين في قمة سمرقند على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية. أما شي جين بينغ فأصبحت هذه القمة بالنسبة له دليلا على نفوذه في العالم، الأمر الذي يعد مهما للغاية قبل عدة أسابيع من عقد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن ولايته الثالثة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ruskher-

روسيا تنفذ ضربات على مواقع أوكرانية متعددة

1663404241612

مقتل 14 شخصا وفقدان 10 بانهيار أرضي في نيبال

6324b10b42360442c575fa94

هزة أرضية في الجزائر

55-23

أوكرانيا تتلقى 1.5 مليار دولار مساعدات مالية جديدة من واشنطن

1AL7CM-highres

تايوان: الصين تواصل أنشطتها العسكرية حول الجزيرة

33-40

العراق.. تسجيل جديد يكشف معلومات صادمة عن صراع الفصائل المسلحة

أخبار متعلقة
145-095814--_1621b12f6b4009_700x400

روسيا تحدد "خطاً أحمر" للولايات المتحدة في أوكرانيا

19_2022-637813115816333202-633

روسيا: سنواصل لتحقيق أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا

AFP_32J32VW

لماذا انسحبت القوات الروسية من شمالي خاركيف الأوكرانية؟

210679

دعم عسكري أمريكي جديد لأوكرانيا

1024

روسيا: تمديد حظر الطيران جنوب ووسط البلاد

20220220_1645345718-790

بعد 6 أشهر على الحرب في أوكرانيا.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟