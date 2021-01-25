ظريف: إيران مستعدة لإعادة إعمار المناطق المحررة في أذربيجان

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في لقاء مع نظيره الأذري، استعداد طهران للمشاركة بشكل فعال ومكثف في إعادة إعمار "المناطق المحررة" الواقعة على الحدود المشتركة بين البلدين.



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والتقى ظريف بوزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيرموف، اليوم الاثنين، لمناقشة القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية.

وقال ظريف إن الغرض من جولته في دول المنطقة، وانطلاقها من باكو، هو محاولة للمساعدة في إحلال السلام والهدوء، معربا عن ارتياحه لتوسيع الاجتماعات المكثفة بين مسؤولي أذربيجان وإيران في الأشهر الأخيرة.



وأعرب ظريف عن ارتياحه لزيارة أذربيجان "بعد تحرير الأراضي المحتلة من البلاد"، موجها التحية للمتضررين من الحرب، وخاصة المدنيين وأسرهم، معتبرا المرحلة الجديدة، لحظة مهمة في المساعدة على إرساء السلام والاستقرار في المنطقة لصالح جميع الأطراف.

المصدر : روسيا اليوم

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