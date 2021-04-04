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الأحد، 04-04-2021 06:21 م

عاصفة من ثاني أكسيد الكبريت تعبُر منطقة الشرق الأوسط

غبااار


الوكيل الإخباري - نشرت مراصد الطقس والبيئة حول العالم مشاهد لعبور كتلة ضخمة جدا من ثاني أوكسيد الكبريت منطقة الشرق الأوسط وصلت إلى مصر وبلاد الشام وبعض المناطق الشمالية من السعودية، حيث من الممكن أن تؤثر على صحة الناس .

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تسبب انفجار بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية بحدوث كتلة هائلة من غاز ثاني أكسيد الكبريت عبرت منطقة الشرق الأوسط.


ونشر موقع "adamplatform" المتخصص بأخبار البيئة، صورة على حسابه الرسمي في "تويتر" تظهر حدوث عاصفة أو "دوامة مروحية" من غاز ثاني أكسيد الكبريت، مركزها في البحر الأبيض المتوسط، يصل تأثيرها إلى منطقة بلاد الشام ومصر وبعض المناطق شمالي السعودية.


واتخذت الكتلة الهائلة من الغاز، بحسب الصور مسارا شرقيا، انطلقت من الجزيرة الواقعة في منتصف البحر الأبيض المتوسط لتتوجه شرقا باتجاه الشرق الأوسط.
ونشر الموقع عددا من الصور تظهر تتبع حركة الموجة التي وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث تظهر صورة أخرى بداية وصولها إلى شمالي مصر.


ومن المتوقع أن تكون الكتلة الهائلة من الغاز قد عبرت أو تعبر في هذه الأوقات منطقة الشرق الأوسط والبلدان العربية لتتابع باتجاه الشرق وتتحلل مع مرور الوقت.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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