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الثلاثاء، 17-11-2020 01:58 م

خلال الـ24 ساعة الماضية

عودة نحو 140 لاجئا سوريا إلى وطنهم من لبنان

لاجء
لاجئون سوريون في لبنان - من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 140 لاجئا سوريا عادوا إلى وطنهم من أراضي لبنان خلال الـساعات الـ 24 الماضية.

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وأضاف المركز في بيان نشره اليوم الثلاثاء على موقع وزارة الدفاع الروسية أنه "خلال الـ24 ساعة الأخيرة عاد 139 لاجئا (بينهم 42 امرأة و71 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي".


وأشار المركز إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض ومنشآت من الألغام في مدينة حلب على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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