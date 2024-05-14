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غارات إسرائيلية على جنوب لبنان عقب إصابة 4 جنود بصاروخ

الثلاثاء، 14-05-2024 08:36 ص

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان عقب إصابة 4 جنود بصاروخ

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الوكيل الإخباري- شن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على جنوب لبنان بعد ساعات من إعلانه إصابة 4 جنود إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات في الجليل الأعلى، في وقت هاجم فيه حزب الله بمسيرات انقضاضية مواقع إسرائيلية قرب الحدود.

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وأفادت مراسلة الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على بلدة كفركلا جنوب لبنان، وشن غارتين أيضاً على بلدة الخيام.


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي - أمس الاثنين - إصابة 4 جنود بجروح إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات قرب كيبوتس يفتاح في الجليل الأعلى، أُطلق من جنوب لبنان.


من جهته، أعلن حزب الله تنفيذه 7 هجمات على أهداف إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان. وقال الحزب إنه هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية خيما للجنود الإسرائيليين جنوب مستوطنة بيت هيلل.


وقصف الحزب مباني يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة واستهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا في ثكنة يفتاح، مما أسفر عن إصابة الجنود الإسرائيليين الأربعة.كما هاجم جنود إسرائيليين داخل موقع بركة ريشا، وغرب ثكنة برانيت، وقرب موقع الجرداح، وقصف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.





 




 

 


 

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