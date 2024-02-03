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السبت، 03-02-2024 12:32 م

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل

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الوكيل الإخباري- أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية في أربيل شمالي العراق.

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وجاء في بيانها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت 3-2-2024، قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" في اربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر".

وتابعت: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا الليلة الماضية ضد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية لإيران.


وأفاد مراسل RT بأن القصف الأمريكي طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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